Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Прилепин рассказал, как Бузова помогает делать ему рейтинги на ТВ: недаром мы её поругивали
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Тренер Ирина Винер высказалась об изменах: "Главное, чтобы я об этом не знала"
Опубликованы кадры с кладбищем военных ВСУ в Тернопольской области Украины
Прилепин считает, что место Урганта на ТВ берегут: "А то вдруг все поуехавшие вернутся"
Кристина Орбакайте выступила в Сети с важным заявлением к друзьям и поклонникам
БПЛА "Ланцет" ВС РФ уничтожил гаубицу FH-70 НАТО ВСУ в зоне СВО на Украине
Танк Т-14 "Армата" может принять участие в спецоперации
Кашин: США могли начать обучение ВСУ ещё до решения поставок ЗРК Patriot на Украину

Украина готова “выйти из игры” при отказе США предоставить ЗРК Patriot

Силовые структуры

Украинская власть планировала "выйти из игры”, если Вашингтон откажется поставлять Киеву зенитно-ракетные комплексы "Patriot”.

Украина готова “выйти из игры” при отказе США предоставить ЗРК Patriot

Об этом сообщает китайское издание Tencent.

"Киев не раз подразумевал, что если он не получит помощь в виде американских систем Patriot, киевский режим будет вне игры, то есть, больше не будет сражаться за США”, — пишет автор статьи.

По мнению издания, ВСУ уже заплатили огромную цену за защиту интересов своих западных "хозяев": погибло огромное количество людей, боеприпасы и вооружение растрачены, да и сама Незалежная находится на грани капитуляции. Однако Белый дом не отказывается отпускать украинцев, "кинув кость” в виде комплексов противовоздушной обороны, несмотря на угрозы РФ уничтожить и их.

Ранее уже сообщалось, что в США президенту Киеву вручили "чёрную метку" — приказали наступать, не считаясь с потерями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
На Украине погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов

В ходе спецоперации на Украине ликвидирован Владимир Ежов с позывным "Fresh".

На Украине погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
Автор TAC Лири сравнил Зеленского с царём Иродом из-за поездки в США
Татарский: ВС РФ взяли в плен группу военных ВСУ под Марьинкой возле Донецка
Знак зодиака 25 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Майк Уитни: зимой США начнут войну на Украине против России
Войска ВС РФ выбивают позиции ВСУ с рубежей под Артёмовском
Садальский о ранении Дмитрия Рогозина: "Нанёс урон имиджу России"
Садальский о ранении Дмитрия Рогозина: "Нанёс урон имиджу России"
Последние материалы
Украина готова “выйти из игры” при отказе США предоставить ЗРК Patriot
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Тренер Ирина Винер высказалась об изменах: "Главное, чтобы я об этом не знала"
Опубликованы кадры с кладбищем военных ВСУ в Тернопольской области Украины
Прилепин считает, что место Урганта на ТВ берегут: "А то вдруг все поуехавшие вернутся"
Кристина Орбакайте выступила в Сети с важным заявлением к друзьям и поклонникам
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
БПЛА "Ланцет" ВС РФ уничтожил гаубицу FH-70 НАТО ВСУ в зоне СВО на Украине
Танк Т-14 "Армата" может принять участие в спецоперации
Кашин: США могли начать обучение ВСУ ещё до решения поставок ЗРК Patriot на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников