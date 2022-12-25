Украинская власть планировала "выйти из игры”, если Вашингтон откажется поставлять Киеву зенитно-ракетные комплексы "Patriot”.
Об этом сообщает китайское издание Tencent.
"Киев не раз подразумевал, что если он не получит помощь в виде американских систем Patriot, киевский режим будет вне игры, то есть, больше не будет сражаться за США”, — пишет автор статьи.
По мнению издания, ВСУ уже заплатили огромную цену за защиту интересов своих западных "хозяев": погибло огромное количество людей, боеприпасы и вооружение растрачены, да и сама Незалежная находится на грани капитуляции. Однако Белый дом не отказывается отпускать украинцев, "кинув кость” в виде комплексов противовоздушной обороны, несмотря на угрозы РФ уничтожить и их.
Ранее уже сообщалось, что в США президенту Киеву вручили "чёрную метку" — приказали наступать, не считаясь с потерями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ходе спецоперации на Украине ликвидирован Владимир Ежов с позывным "Fresh".