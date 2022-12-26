Сладков назвал атаку БПЛА на аэродром в Энгельсе "очередным щелчком по носу"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников на аэродром в Саратовской области. В результате падения обломков дронов трое российских военных, находившихся на объекте, получили смертельные ранения.

Военный корреспондент Александр Сладков подчеркнул, что не стоит считать Украину "мальчиком для битья", поскольку это прокси-армия НАТО. Он отметил, что в атаках украинских БПЛА не нужно обвинять командующего Дальней авиации Сергея Кобылаша, так как здесь виновата вся система.

Конфликт на Украине продолжается уже 10 месяцев, но многие до сих пор этого не поняли, указал он.

"Я бы с удовольствием узнал, что принято решение о жесточайшем контроле за выполнением Уставов, Приказов, инструкций всеми военными, от солдата и до маршала. Пока этого нет. Мы на расслабоне. <…> И вот очередной щелчок по носу: получайте вторую атаку на аэродром стратегической авиации в Энгельсе", — написал военкор в своём Telegram-канале.