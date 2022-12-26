Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины

Украинский беспилотник, который сегодня ночью уже второй раз атаковал аэродром стратегической авиации ВКС России в Саратовской области, был запущен либо с территории Казахстана, либо где-то рядом с Энгельсом. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Хатылев.

Он в беседе с "МК" предположил, что действовала диверсионно-разведывательная группа.

Аналитик заявил, что дрон не смог бы пролететь незамеченным такое расстояние с Украины, через всю Россию, преодолев три рубежа системы ПВО, так как это было бы слишком круто даже для американцев.

"Считаю, там на нашей территории действует диверсионная разведывательная группа. Другого объяснения здесь нет", — высказал своё мнение собеседник издания.

Пуск беспилотника был осуществлён не на самом большом удалении от аэродрома, выразил уверенность он.