Трое российских военнослужащих погибли при атаке украинского беспилотника при атаке на военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что беспилотник был сбит средствами ПВО на малой высоте при подлёте к аэродрому.
Однако в результате падения его обломков трое российских военных, которые там находились, получили смертельные ранения, ещё четверо были госпитализированы.
Авиационная техника повреждений не получила, добавили в Минобороны.
Ранее сегодня ночью появились сообщения о взрыве в районе аэродрома стратегической авиации в Энгельсе и работе сирен воздушной тревоги.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.