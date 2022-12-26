Минобороны РФ: при атаке беспилотника на аэродром в Энгельсе погибли трое военных

Трое российских военнослужащих погибли при атаке украинского беспилотника при атаке на военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что беспилотник был сбит средствами ПВО на малой высоте при подлёте к аэродрому.

Однако в результате падения его обломков трое российских военных, которые там находились, получили смертельные ранения, ещё четверо были госпитализированы.

Авиационная техника повреждений не получила, добавили в Минобороны.

Ранее сегодня ночью появились сообщения о взрыве в районе аэродрома стратегической авиации в Энгельсе и работе сирен воздушной тревоги.