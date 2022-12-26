Косачёв: стремление Украины в НАТО создаёт угрозу военного нападения альянса на РФ

Украинские власти хотят вступить в НАТО, чтобы с его помощью вернуть утраченные земли, считает сенатор Константин Косачёв.

По его словам, действия киевского режима создают угрозу военного нападения альянса на российские территории. Он отметил в эфире канала "Вместе-РФ", что такой сценарий необходимо исключить.

"Это абсолютно неприемлемая угроза, и она будет купироваться всеми возможными и невозможными способами", — указал Косачёв.

Как пояснил сенатор, членство Украины в Североатлантическом альянсе приведёт к гораздо более опасным последствиям, чем вхождение Швеции и Финляндии в состав блока. Он также напомнил: Киев ставит под сомнение целостность РФ, выражая несогласие по поводу изменения статусов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Крымского полуострова и Севастополя.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует массово увеличить производство оружия для собственных нужд и Вооружённых сил Украины (ВСУ).