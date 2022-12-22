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Столтенберг: НАТО намерен массово увеличить производство оружия для нужд альянса и Украины

Силовые структуры

Североатлантический альянс планирует массовое увеличение производства военной техники для нужд блока и Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует из заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг: НАТО намерен массово увеличить производство оружия для нужд альянса и Украины

В материале для издания Financial Times он отметил, что с помощью новых вооружений альянс сможет укрепить собственную оборону, а также оказать поддержку Киеву. По его словам, запасы некоторого оборудования НАТО истощены на фоне украинского конфликта.

"Альянс работает над массовым увеличением производства оружия и боеприпасов как для Украины, так и для нашей обороны", — подчеркнул Столтенберг.

Как пояснил генеральный секретарь НАТО, военный блок не собирается останавливать поставки техники для украинской армии.

Ранее Столтенберг сообщил, что опасается возможной эскалации конфликта и прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией. Запад выступает против такого сценария и стремится избежать его реализации, уточнил генсек.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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