На Новый год киевский режим может снова попытаться атаковать российские военные объекты при помощи беспилотников. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Ранее системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на малой высоте БПЛА около военного аэродрома в Саратовской области. В результате падения обломков погибли трое военнослужащих. Соболев отметил, что на аэродроме находятся стратегические бомбардировщики, которые наносят удары по объектам энергосистемы Украины.
"В прошлый раз по "Энгельсу" нанесли удар с какой-то заброшенной фермы. Подъехала машина, выпустила беспилотник. Ясно, что это диверсия. Тогда беспилотник был запущен не с Украины", — указал он в интервью НСН.
По его мнению, подобная атака может произойти в новогоднюю ночь. Однако всё будет зависеть от работы систем ПВО и от ФСБ, отметил генерал.
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