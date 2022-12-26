Леонков заявил, что ВС РФ не смогут использовать ракеты "Сатана" против ВСУ

Военные изобретатели ВС РФ предложили применить в зоне СВО межконтинентальные ракеты "Сатана". Однако эксперт Алексей Леонков считает, что их использование армией России против ВСУ маловероятно.

"Это межконтинентальные баллистические ракеты, предназначенные для доставки боеголовок с термоядерным боеприпасом. Ракеты тяжёлого класса, которые защищали наше государство в течение 30 лет, и ещё немного будут защищать, пока не придёт им на смену РС-28 "Сармат". Ракеты несут разделяющиеся боеголовки, способны забрасывать их на дальность свыше 13 тысяч километров и являются оружием ракетно-встречного удара. Других задач эти ракеты выполнять не могут", — объяснил он в беседе с изданием "Лента.ру".

Соединённые Штаты практиковали смену ядерных боеприпасов на неядерные. Однако концепция не смогла прижиться.

Леонков отметил, что некоторые фантазируют о замене у ракет термоядерных боеголовок на ядерные. Но данной работой никто не будет заниматься, поскольку для ударов по Украине имеются другие боеприпасы.