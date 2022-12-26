В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"

Военные изобретатели армии России предложили применить в боевых действиях специальной операции межконтинентальные ракеты "Сатана".

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"У нас есть чудо-оружие. Это гигантские межконтинентальные баллистические ракеты с боеголовками "Сатана", способные уничтожить весь мир. С их помощью запускаются спутники. Небольшое количество таких ракет сразу отсекает всю левобережную Украину и обрекает на уничтожение всю донбасскую группировку противника", — отметил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

По его словам, у ракет предварительно предполагается снять ядерные боеголовки и заменить их на неядерные.

Ранее сообщалось, что российские военные корабли с ракетами "Калибр" напугали Украину.