Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач объяснил, почему украинцам выдают повестки прямо на улицах. Всё дело в том, что население страны перестало открывать двери.
Горбач отметил и другую сложность с призывом мобилизованных. Мужчины не сообщают в территориальные центры об изменениях, таких как смена места жительства и наличие детей.
"Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей. Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто бы не ловил их на улицах", — сказал военный в эфире "Канала 24".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.