В ВСУ заявили, что гражданам Украины раздают повестки на улицах по причине эффективности

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач объяснил, почему украинцам выдают повестки прямо на улицах. Всё дело в том, что население страны перестало открывать двери.

Горбач отметил и другую сложность с призывом мобилизованных. Мужчины не сообщают в территориальные центры об изменениях, таких как смена места жительства и наличие детей.

"Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей. Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто бы не ловил их на улицах", — сказал военный в эфире "Канала 24".