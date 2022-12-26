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В ВСУ заявили, что гражданам Украины раздают повестки на улицах по причине эффективности

Силовые структуры

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач объяснил, почему украинцам выдают повестки прямо на улицах. Всё дело в том, что население страны перестало открывать двери.

Горбач отметил и другую сложность с призывом мобилизованных. Мужчины не сообщают в территориальные центры об изменениях, таких как смена места жительства и наличие детей.

"Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей. Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто бы не ловил их на улицах", — сказал военный в эфире "Канала 24".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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