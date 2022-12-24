Киев активно мобилизует оставшихся в Херсоне граждан и отправляет их в зону СВО

Киевские власти не считаются с огромными потерями в рядах ВСУ, перебрасывая в самые горячие точки спецоперации всё новые силы, часть из которых состоит их мобилизованных. Сегодня стало известно о пленении российскими войсками бойцов ВСУ в районе Марьинки. Как выяснилось, все они уроженцы Херсона.

Это подтверждает информацию о мобилизации граждан региона, которые остались там по своим причинам. Киев решил отправлять новобранцев сразу на самые горячие направления, чтобы те "доказали свою преданность и искупили вину кровью", пишет "Военное обозрение".

Российские войска наступают в районе Марьинки, Артёмовска и Соледара, украинская же армия несёт серьёзные потери в Донбассе. Но командование ВСУ продолжает бросать необученных мобилизованных в "Артёмовскую мясорубку".