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Кашин: появление "Арматы" может серьезно изменить расклад сил на фронтах Украины

Силовые структуры

Военный эксперт Василий Кашин считает, что переброска российских танков Т-14 "Армата" в зону проведения спецоперации может кардинально изменить ситуацию на фронте.

Как сообщил ФАН эксперт, новейшие танки России способны значительно усилить мощь российской армии.

По словам Кашина, основным козырем "Арматы" является высокий уровень защищённости. Он оборудован самой современной КАЗ "Афганит", а если учесть напичканность украинских боевиков западными противотанковыми средства, высокая степень защиты имеет огромное значение.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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