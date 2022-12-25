Танк Т-14 "Армата" может принять участие в спецоперации

Новейший российский танк Т-14 "Армата" вполне вероятно скоро получит боевое крещение в специальной военной операции.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Трофейные образцы противотанкового оружия с Запада, собранного на полях сражений, позволило военным инженерам РФ испытать на прочность Т-14 для успешного противостояния националистам.

Некоторые военные эксперты полагают, что российский Генштаб принял решение направить на спецоперацию танк Т-14 "Армата", который выдержит атаки западного оружия, в том числе, ПТРК Javelin (США).

Танк проходит проверку довольно долго, хорошо зарекомендовал себя в других военных конфликтах, к примеру, в Сирии, а теперь едет бить украинских нацистов на западе страны, подчеркнул ведущий Первого канала.