Новейший российский танк Т-14 "Армата" вполне вероятно скоро получит боевое крещение в специальной военной операции.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Трофейные образцы противотанкового оружия с Запада, собранного на полях сражений, позволило военным инженерам РФ испытать на прочность Т-14 для успешного противостояния националистам.
Некоторые военные эксперты полагают, что российский Генштаб принял решение направить на спецоперацию танк Т-14 "Армата", который выдержит атаки западного оружия, в том числе, ПТРК Javelin (США).
Танк проходит проверку довольно долго, хорошо зарекомендовал себя в других военных конфликтах, к примеру, в Сирии, а теперь едет бить украинских нацистов на западе страны, подчеркнул ведущий Первого канала.
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