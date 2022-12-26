Морпехи ВСУ в Марьинке пошли на осознанный обман командования, чтобы спасти свою жизнь

Украинские военные из 35-бригады морской пехоты вооружённых сил Украины (ВСУ), которые обороняются на Марьинском направлении, идут на осознанный обман командования, чтобы спасти свою жизнь. Об этом пишут авторы Telegram-канала "Сварщики", постом которого поделился военный эксперт Борис Рожин.

Аналитики отмечают, что за последние дни зафиксировано несколько случаев, когда украинские бойцы докладывают командованию бригады о понесённых потерях, значительно завышая данные о погибших. Тем самым они пытаются убедить своих командиров в том, что потеряли боеспособность и требуют срочной замены.

Эксперты напомнили, что 35-ю бригаду морской пехоты укомплектовали преимущественно мобилизованными из западных областей Украины. Выводя их из районов самых ожесточённых боёв, таких как в Марьинке под Донецком, украинское командование затыкает бреши в обороне выходцами из русскоязычных регионов.

Сейчас морпехов, вероятно, заменили мобилизованными из Херсона, которых отправили "искупать вину" за сдачу города российским военным в начале спецоперации, считают военные аналитики.