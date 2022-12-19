Сладков: успех ВС РФ в Марьинке определит дальнейший ход СВО

Успех российской армии в Марьинке под Донецком определит дальнейшие перспективы спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

"Как только возьмём-зачистим Марьинку, фронт значительно продвинется, и по флангам. Перспектива попасть в окружение подразделения ВСУ, обороняющиеся вокруг в полях, наверняка не устроит", — заметил репортёр.

Он считает, что дальше будут Георгиевка, Максимильяновка и Курахово — серьёзный транспортный узел, куда по ж/д прибывает подмога украинской армии.

"Ну и заодно мы обходим Угледар, облегчая морпехам и ОБТФ "Каскад" движение вперёд", — добавил военкор.

Он отмеил, что прогнозы — это одно, а реальность — другое. Однако сейчас пехота ВС РФ продолжает "долбить" ВСУ, выдавливая их на западную окраину Марьинки, заключил Сладков.