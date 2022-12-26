Бывший советник Министерства обороны США Дуглас Макгрегор уверен, что украинская армия из-за колоссальных потерь мобилизует подростков.
Киев "буквально выскребает остатки", на своём канале в YouTube отметил экс-советник.
"Украинцы понесли ужасающие потери. 35 тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли. Начинаешь складывать эти цифры, и получается 150 тысяч военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки", — процитировало специалиста Пентагона РИА Новости.
Правда, откуда у него такие цифры, Макгрегор уточнять не стал.
Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что опять стали раздавать повестки на улицах населённых пунктов. Это мера вынужденная: украинцы просто не открывают двери сотрудникам комиссариатов, отметили в ведомстве.
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