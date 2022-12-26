Экс-советник Пентагона Макгрегор: "ВСУ мобилизуют подростков из-за колоссальных потерь"

Бывший советник Министерства обороны США Дуглас Макгрегор уверен, что украинская армия из-за колоссальных потерь мобилизует подростков.

Киев "буквально выскребает остатки", на своём канале в YouTube отметил экс-советник.

"Украинцы понесли ужасающие потери. 35 тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли. Начинаешь складывать эти цифры, и получается 150 тысяч военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки", — процитировало специалиста Пентагона РИА Новости.

Правда, откуда у него такие цифры, Макгрегор уточнять не стал.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что опять стали раздавать повестки на улицах населённых пунктов. Это мера вынужденная: украинцы просто не открывают двери сотрудникам комиссариатов, отметили в ведомстве.