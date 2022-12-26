Politico: США всухую проиграли России битву за Арктику

США практически всухую проиграли России битву за Арктику.

Об этом с прискорбием пишет Politico, рассказал в авторском канале Михаил Ходарёнок.

Русские построили и ещё строят большое количество гражданских и военных объектов там, нарастили ледокольный флот. Всего этого в Америке нет, утверждает автор статьи Кеннет Розен.

Также это привычный по климатическим условиям регион именно для России, поэтому некоторые эксперты говорили, что Вашингтону вообще не надо лезть в гонку в том регионе, где для них условия абсолютно новы. Однако в США видят угрозу в освоении Арктики Российской Федерации, поскольку это богатейшая земля и важнейший транзитный торговый путь.

Но американские морские пехотинцы недавно обсудили закрытие своего учебного центра в горах в Калифорнии , потому что он не проводил адекватной подготовки войск для операций в холодную погоду. Вместо этого США будут в основном полагаться на учебные миссии небольшого развертывания в странах НАТО, имеющих опыт работы в условиях холодной погоды, пишет издание.