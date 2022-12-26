Уничтоженный в Брянской области российским силовиками украинский диверсант Богдан Лягов заявлял, что собирается "похоронить Москву". Такие угрозы он озвучивал в своих соцсетях.
Однако сегодня был ликвидирован сам 19-летний Лягов, который в составе диверсионно-разведывательной группы из четырёх человек пытался проникнуть на территорию России для совершения терактов.
Напомним, ДРГ в приграничные российские районы Украина стала засылать всё чаще. Они выявляются и уничтожаются спецподразделениями.
Сегодня ФСБ сообщила об уничтожении очередной такой группы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.