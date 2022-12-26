Уничтоженный под Брянском диверсант ВСУ Лягов обещал "похоронить Москву"

Уничтоженный в Брянской области российским силовиками украинский диверсант Богдан Лягов заявлял, что собирается "похоронить Москву". Такие угрозы он озвучивал в своих соцсетях.

Однако сегодня был ликвидирован сам 19-летний Лягов, который в составе диверсионно-разведывательной группы из четырёх человек пытался проникнуть на территорию России для совершения терактов.

Напомним, ДРГ в приграничные российские районы Украина стала засылать всё чаще. Они выявляются и уничтожаются спецподразделениями.

Сегодня ФСБ сообщила об уничтожении очередной такой группы.