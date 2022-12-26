По данным Центра общественных связей ФСБ, вблизи границы Брянской области была обнаружена и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Осуществить проникновение в Брянскую область с территории Незалежной украинские диверсанты пытались 25 декабря.
"В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины", — сказано в сообщении.
Обнаруженные диверсанты были вооружены пистолетами-пулемётами SIG Sauer производства ФРГ, также у них были к ним боеприпасы.
Помимо иностранного оружия, у диверсантов ВСУ имелись средства навигации и связи, а также экипировка для проведения террористических актов: СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте в количестве четырёх штук.
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