Украинская диверсионная группа была ликвидирована на границе Брянской области

По данным Центра общественных связей ФСБ, вблизи границы Брянской области была обнаружена и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Осуществить проникновение в Брянскую область с территории Незалежной украинские диверсанты пытались 25 декабря.

"В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины", — сказано в сообщении.

Обнаруженные диверсанты были вооружены пистолетами-пулемётами SIG Sauer производства ФРГ, также у них были к ним боеприпасы.

Помимо иностранного оружия, у диверсантов ВСУ имелись средства навигации и связи, а также экипировка для проведения террористических актов: СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте в количестве четырёх штук.