NDP: бойцы ВСУ сдаются россиянам из-за невыносимых условий службы

Бойцы вооружённых сил Украины (ВСУ) сдаются в плен к российским военным при первой же возможности, так как несут службу в тяжелейших условиях. Об этом пишет обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман.

Он отмечает, что украинские солдаты живут в ужасных условиях и массово погибают прежде всего по вине собственных командиров, а также из-за нехватки техники, питания, медикаментов и топлива.

Голодные и дезориентированные бойцы ВСУ, которым дали неисправное оружие, сдаются при любой возможности, добавил журналист.

По мнению автора статьи, именно из-за тяжёлого положения армии, которая полностью деморализована и дезориентирована, власти и военное командование Украины хотят принять более жёсткий закон о дезертирах.

Обозреватель предположил, что новая карательная мера только усугубит ситуацию в ВСУ и развяжет руки для противоправных действий командирам.