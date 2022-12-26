Бойцы вооружённых сил Украины (ВСУ) сдаются в плен к российским военным при первой же возможности, так как несут службу в тяжелейших условиях. Об этом пишет обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман.
Он отмечает, что украинские солдаты живут в ужасных условиях и массово погибают прежде всего по вине собственных командиров, а также из-за нехватки техники, питания, медикаментов и топлива.
Голодные и дезориентированные бойцы ВСУ, которым дали неисправное оружие, сдаются при любой возможности, добавил журналист.
По мнению автора статьи, именно из-за тяжёлого положения армии, которая полностью деморализована и дезориентирована, власти и военное командование Украины хотят принять более жёсткий закон о дезертирах.
Обозреватель предположил, что новая карательная мера только усугубит ситуацию в ВСУ и развяжет руки для противоправных действий командирам.
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