Армия России перерезала автомобильную дорогу, связывающую улицу Шевченко Артёмовска с восточной частью города. Она является ключевой линией коммуникации между группировками ВСУ в Бахмуте и Соледаре. Об этом сообщило "Военное обозрение".
Под контроль российской армии перешла территория села Бахмутское. Речь идёт также о школе в населённом пункте, где ВСУ создали большой опорный пункт и удерживали его с осени. Его потеря позволяет ВС РФ продвигаться к южной части Соледара и выйти к улице Привокзальная и к железнодорожному полотну.
В случае дальнейших успехов русских войск отряды ВСУ могут быть разрезаны на Артёмовскую и Соледарскую группы.
Ранее сообщалось, что самоходную установку "Богдана" ВСУ испытали стрельбой по позициям войск ВС РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У ракет предварительно предполагается снять ядерные боеголовки и заменить их на неядерные.