ВСУ потеряли опорный пункт в Бахмутском, что позволяет войскам ВС РФ наступать на юге Соледара

Армия России перерезала автомобильную дорогу, связывающую улицу Шевченко Артёмовска с восточной частью города. Она является ключевой линией коммуникации между группировками ВСУ в Бахмуте и Соледаре. Об этом сообщило "Военное обозрение".

Под контроль российской армии перешла территория села Бахмутское. Речь идёт также о школе в населённом пункте, где ВСУ создали большой опорный пункт и удерживали его с осени. Его потеря позволяет ВС РФ продвигаться к южной части Соледара и выйти к улице Привокзальная и к железнодорожному полотну.

В случае дальнейших успехов русских войск отряды ВСУ могут быть разрезаны на Артёмовскую и Соледарскую группы.

Ранее сообщалось, что самоходную установку "Богдана" ВСУ испытали стрельбой по позициям войск ВС РФ.