Самоходная артиллерийская установка "Богдана" калибра 155 мм появилась в зоне боевых действий. Гаубица была выведена на очередные испытания, сообщает "Военное обозрение", ссылаясь на пресс-службу 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна ВСУ.
Бойцы Украины решили испытать установку стрельбой по позициям русской армии. Опубликованы фото с места событий. Стрельбу корректировал ударный беспилотник Bayraktar TB2.
Данная САУ впервые появилась на фронте в мае. Ей использовали для ударов по острову Змеиный в Чёрном море, когда он находился под контролем ВС РФ.
Напоминаем, что "Богдана" — гаубица в единственном экземпляре. Её демонстрируют в качестве достижения промышленности Украины.
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У ракет предварительно предполагается снять ядерные боеголовки и заменить их на неядерные.