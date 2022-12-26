Самоходную гаубицу "Богдана" ВСУ испытали стрельбой по позициям войск ВС РФ

Самоходная артиллерийская установка "Богдана" калибра 155 мм появилась в зоне боевых действий. Гаубица была выведена на очередные испытания, сообщает "Военное обозрение", ссылаясь на пресс-службу 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна ВСУ.

САУ "Богдана" ВСУ

Бойцы Украины решили испытать установку стрельбой по позициям русской армии. Опубликованы фото с места событий. Стрельбу корректировал ударный беспилотник Bayraktar TB2.

Данная САУ впервые появилась на фронте в мае. Ей использовали для ударов по острову Змеиный в Чёрном море, когда он находился под контролем ВС РФ.

Напоминаем, что "Богдана" — гаубица в единственном экземпляре. Её демонстрируют в качестве достижения промышленности Украины.