Гаспарян о бессмысленности ликвидации Зеленского: мёртвых не допрашивают

Ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского нет необходимости, так как лидер Незалежной "кладезь" полезной развединформации, заявил радиожурналист Армен Гаспарян.

По его словам, эксперты, которые призывают к обратному, одержимы "маниакальной идеей" убрать Зеленского.

"Если вы его ликвидируете — вы зачистили этот конец нитки. Мёртвых не допрашивают", — заявил Гаспарян с беседе с "Украиной.ру".

Как подчеркнул аналитик, ликвидация Зеленского скорее выгодна Западу. Это позволит и не допустить распространения информации, которая может нанести удар по Вашингтону, и использовать убийство лидера Незалежной как антироссийскую пропаганду.