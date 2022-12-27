Ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского нет необходимости, так как лидер Незалежной "кладезь" полезной развединформации, заявил радиожурналист Армен Гаспарян.
По его словам, эксперты, которые призывают к обратному, одержимы "маниакальной идеей" убрать Зеленского.
"Если вы его ликвидируете — вы зачистили этот конец нитки. Мёртвых не допрашивают", — заявил Гаспарян с беседе с "Украиной.ру".
Как подчеркнул аналитик, ликвидация Зеленского скорее выгодна Западу. Это позволит и не допустить распространения информации, которая может нанести удар по Вашингтону, и использовать убийство лидера Незалежной как антироссийскую пропаганду.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дуглас Макгрегор уверен, что украинская армия из-за колоссальных потерь мобилизует подростков.