Офицер Марочко: ВСУ бросают в район Кременной штурмовые группы наёмников

Киевский режим отправляет в район Кременной штурмовые группы, которые были сформированы в том числе из наёмных военнослужащих, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, военно-политическое командование Украины с помощью наёмников хочет восполнить потери в подразделениях. Как пояснил офицер, Киев потерпел неудачу при попытке прорвать оборонительную линию российских войск в ЛНР. Он добавил, что этот провал заставил Вооружённые силы Украины (ВСУ) вернуться на старые позиции и начать перегруппировку.

"В район Кременной отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наёмников", — поделился Марочко в беседе с РИА Новости.

Представитель Народной милиции ЛНР также подчеркнул: согласно данным разведчиков, киевский режим планирует перейти к наступлению в этой зоне боевых действий.

Ранее Марочко сообщил, что на стороне ВСУ в Донбассе сражаются наёмники из более чем 30 государств мира.