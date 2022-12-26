В зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие наёмников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
По словам офицера, в ходе мониторинга радиочастот выявлено присутствие иностранных граждан.
Больше всего переговоров зафиксировано на английском языке с различными диалектами. Также в эфире присутствует немецкая, французская, итальянская и польская речь, добавил военный в беседе с РИА Новости.
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