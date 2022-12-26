Марочко: наёмники из более чем 30 стран воюют на стороне Киева в Донбассе

В зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие наёмников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

По словам офицера, в ходе мониторинга радиочастот выявлено присутствие иностранных граждан.

Больше всего переговоров зафиксировано на английском языке с различными диалектами. Также в эфире присутствует немецкая, французская, итальянская и польская речь, добавил военный в беседе с РИА Новости.