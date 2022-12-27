Слова начальника Генштаба России Валерия Герасимова о ходе спецоперации на Украине вызвали в Североатлантическом альянсе замешательство, заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску.
Ранее Герасимов сообщил о стабилизации фронта, что вызвало бурную реакцию в кулуарах НАТО.
"Недавнее заявление начальника Генерального штаба Российской армии генерала Валерия Герасимова о том, что фронт стабилизировался, вызвало замешательство в НАТО, — пояснил Василеску "ПолитРоссии". — В начале ноября линия фронта стабилизировалась на Харьковском направлении, в том числе и в районе трассы Сватово-Кременная".
Кроме того, по мнению эксперта можно говорить о более ли менее стабильной ситуации на Харьковском направлении.
"Румынский аналитик считает, что Валерий Герасимов, когда говорил о стабилизации фронта, имел в виду Запорожье, участок протяжённостью 150 км между Васильевкой и Угледаром", — делает вывод издание, со ссылкой на эксперта.
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