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Василеску: слова Герасимова о стабилизации фронта вызвали замешательство в НАТО

Силовые структуры

Слова начальника Генштаба России Валерия Герасимова о ходе спецоперации на Украине вызвали в Североатлантическом альянсе замешательство, заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску.

Василеску: слова Герасимова о стабилизации фронта вызвали замешательство в НАТО

Ранее Герасимов сообщил о стабилизации фронта, что вызвало бурную реакцию в кулуарах НАТО.

"Недавнее заявление начальника Генерального штаба Российской армии генерала Валерия Герасимова о том, что фронт стабилизировался, вызвало замешательство в НАТО, — пояснил Василеску "ПолитРоссии". — В начале ноября линия фронта стабилизировалась на Харьковском направлении, в том числе и в районе трассы Сватово-Кременная".

Кроме того, по мнению эксперта можно говорить о более ли менее стабильной ситуации на Харьковском направлении.

"Румынский аналитик считает, что Валерий Герасимов, когда говорил о стабилизации фронта, имел в виду Запорожье, участок протяжённостью 150 км между Васильевкой и Угледаром", — делает вывод издание, со ссылкой на эксперта.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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