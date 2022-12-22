Командующий спецоперацией на Украине генерал Сергей Суровикин нанесёт три обезоруживающих удара по ВСУ перед масштабным наступлением российских войск в 2023 году, считает румынский военный эксперт Валентин Василеску.
Как подчеркнул эксперт, все три "удара" будут завязаны на инфраструктуре, но они помогут "подготовить почву" для атаки ВС РФ.
"Во-первых, уничтожение энергосистемы изолирует ключевые районы боевых действий. Это отрезает потоки западного оружия и мобилизованных войск на линию фронта. Во-вторых, уничтожаются склады оружия и боеприпасов на границах Украины. В-третьих, создаются безопасные коридоры для российской авиации, так как удары уничтожают системы ПВО Украины на глубину не менее 100 километров от линии фронта", — пояснил Василеску "ПолитРоссии".
По мнению Василеску, таким образом, Россия получит безопасное передвижение на южной, центральной и северной частях линии соприкосновения, что даст российской армии практически безграничное пространство для манёвров. В том числе и забросу десанта прямо в тыл врага, обходя укрепления ВСУ.
"Произойдёт обволакивание украинских армейских корпусов, уничтожение их бригад, изолирование батальонов и окружение каждого подразделения", — резюмировал эксперт.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.