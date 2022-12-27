Появились кадры заваленного окровавленной одеждой боевиков ВСУ двора госпиталя в Артёмовске

В Сеть просочились кадры с заднего двора временного госпиталя в Артёмовске, где были сложены горы окровавленной одежды убитых и раненых боевиков украинской армии.

"Артёмовская мясорубка" не щадит ВСУ, но командование продолжает отправлять в горячую точку подкрепления и мобилизованных. Потери с 15 декабря в рядах войск Украины составили порядка 1,2 тысячи человек.

Личные вещи, медицинские отходы, военная форма — это всё, что осталось от боевиков ВСУ. После того, как снимки попали в Сеть, украинское командование, по всей видимости, дало приказ ликвидировать доказательства крупных потерь Вооружённых сил Украины. Теперь заваленный двор полевого госпиталя чистят, чтобы Запад продолжал думать, что потери ВСУ составляют 10 тысяч с начала спецоперации, отметил военный обозреватель Борис Рожин.