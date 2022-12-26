Потери ВС Украины в Артёмовске составили 1,2 тыс. бойцов за 10 дней

Подразделения, которые украинское командование перебросили в Артёмовск (Бахмут) с южного направления, несут катастрофические потери. С 15 декабря ряды ВСУ на данном направлении поредели на 1,2 тыс. бойцов.

"Наибольшее количество убитых и тяжелораненых зафиксировано в разведывательной роте 24-й бригады ВСУ, 34-м и 17-м мотопехотных батальонах 57-й пехотной бригады, в 9, 10 и 11-м батальонах территориальной обороны 59-й отдельной мотопехотной бригады. Подкрепления ВСУ понесли потери на позициях 30-й и 54-й бригад в южных пригородах Бахмута — Опытном и Клещеевке", — сообщает "Военная хроника".

Наиболее тяжёлая ситуация в 59-й бригаде ВС Украины, 185 человек убито и ранено за трое последних суток. Танки и артиллерия российских войск активно атакует противника на первой и второй линиях обороны в Бахмуте. По информации источника, ВСУ испытывают дефицит противотанковых гранатомётов, и бороться с прорывами танков им становится сложно.

Пехотинцы, оставленные на первых двух линиях обороны, гибнут без прикрытия и оружия. Готовить оборону вокруг города ВСУ вынуждены вручную, следует из радиоперехватов.

Ранее сообщалось о серьёзных потерях противника в районе Марьинки.