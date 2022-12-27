Российские военные, задействованные в боевых действиях под Харьковом на Купянском направлении, располагаются на передовой в окопах, которые сохранились ещё со времён Второй мировой войны.
Командир одного из подразделений Западного военного округа (ЗВО) с позывным "Князь" сообщил в интервью РИА Новости, что бойцы РФ сегодня повторяют подвиг своих дедов.
По его словам, российские военнослужащие восстановили окопы, очистив их и оборудовав специальные бойницы.
"Большая часть окопов — это ещё остались со Второй мировой войны", — подтвердил командир.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) в массовом порядке саботируют приказы командиров на Купянском направлении. Как пояснил офицер, националисты отказываются выполнять боевые распоряжения Киева из-за нехватки техники.
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