Командир "Князь": бойцы РФ сражаются под Харьковом в окопах времён Второй мировой войны

Российские военные, задействованные в боевых действиях под Харьковом на Купянском направлении, располагаются на передовой в окопах, которые сохранились ещё со времён Второй мировой войны.

Командир одного из подразделений Западного военного округа (ЗВО) с позывным "Князь" сообщил в интервью РИА Новости, что бойцы РФ сегодня повторяют подвиг своих дедов.

По его словам, российские военнослужащие восстановили окопы, очистив их и оборудовав специальные бойницы.

"Большая часть окопов — это ещё остались со Второй мировой войны", — подтвердил командир.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) в массовом порядке саботируют приказы командиров на Купянском направлении. Как пояснил офицер, националисты отказываются выполнять боевые распоряжения Киева из-за нехватки техники.