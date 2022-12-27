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Военные эксперты опровергли информацию о наёмниках и девушках на блокпостах под Харьковом

Силовые структуры

Информация, появившаяся в соцсетях о том, что на блокпостах под Харьковом и Николаевом якобы остались одних наёмники и девушки, не соответствует реальности. Об этом пишут военные эксперты Telegram-канала "Рыбарь".

Военные эксперты опровергли информацию о наёмниках и девушках на блокпостах под Харьковом

По их словам, это лишь попытка выдать желаемое за действительное.

Аналитики добавили, что подобные сообщения могут оказаться частично правдивыми на Николаевском направлении, поскольку наёмники там идут вторым-третьим эшелоном и используются для закрепления на занятых территориях для высвобождения войск.

Однако в Харькове всё не так. На блокпостах там стоят пограничники, подразделения территориальной обороны и полицейские, которых перебросили из Винницы.

Наёмников на Харьковском направлении гонят сразу на Старобельский фронт, где их используют в штурмовых действиях, заключили эксперты.

Ранее в одном из аналитических Telegram-каналов появилось сообщение, что в Харькове и Николаеве на блокпостах остались только одни девушки и наёмники.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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