Военные эксперты опровергли информацию о наёмниках и девушках на блокпостах под Харьковом

Информация, появившаяся в соцсетях о том, что на блокпостах под Харьковом и Николаевом якобы остались одних наёмники и девушки, не соответствует реальности. Об этом пишут военные эксперты Telegram-канала "Рыбарь".

По их словам, это лишь попытка выдать желаемое за действительное.

Аналитики добавили, что подобные сообщения могут оказаться частично правдивыми на Николаевском направлении, поскольку наёмники там идут вторым-третьим эшелоном и используются для закрепления на занятых территориях для высвобождения войск.

Однако в Харькове всё не так. На блокпостах там стоят пограничники, подразделения территориальной обороны и полицейские, которых перебросили из Винницы.

Наёмников на Харьковском направлении гонят сразу на Старобельский фронт, где их используют в штурмовых действиях, заключили эксперты.

Ранее в одном из аналитических Telegram-каналов появилось сообщение, что в Харькове и Николаеве на блокпостах остались только одни девушки и наёмники.