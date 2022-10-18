В ближайшие дни на Украине, вероятно, будет новая волна "облав" на мужчин. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.
"После двух кровопролитных наступательных операций ВСУ, на Харьков и Херсон, остро ощущается нехватка личного состава. Переброска всех резервов под белорусскую границу в районе Луцка и Житомира, где ожидают в конце октября наступление российских войск, фактически оголила тылы", — отмечает политик.
Он добавил, что задача, якобы поставленная президенту Владимиру Зеленскому Вашингтоном — взять Херсон любой ценой до ноября, становится невыполнимой.
Среди украинцев начинают расти протестные настроения, своё дело делают отсутствие света, тепла, воды, приходящие похоронки и массовые известия о пропавших без вести, заключил Кива.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.