Кива: на Украине ожидается новая волна "облав" на мужчин

В ближайшие дни на Украине, вероятно, будет новая волна "облав" на мужчин. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

"После двух кровопролитных наступательных операций ВСУ, на Харьков и Херсон, остро ощущается нехватка личного состава. Переброска всех резервов под белорусскую границу в районе Луцка и Житомира, где ожидают в конце октября наступление российских войск, фактически оголила тылы", — отмечает политик.

Он добавил, что задача, якобы поставленная президенту Владимиру Зеленскому Вашингтоном — взять Херсон любой ценой до ноября, становится невыполнимой.

Среди украинцев начинают расти протестные настроения, своё дело делают отсутствие света, тепла, воды, приходящие похоронки и массовые известия о пропавших без вести, заключил Кива.