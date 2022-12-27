МО РФ: артиллерия России "разметала" бригаду теробороны ВСУ у Торского

Российская артиллерия "разметала" 11-ю бригаду территориальной обороны вооружённых сил Украины (ВСУ) у населённого пункта Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.

В сводке ведомства также отмечается, что потери украинской стороны на Краснолиманском направлении превысили 40 человек, уничтожены четыре бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей, заявил официальный представитель МО РФ.