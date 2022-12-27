Минобороны РФ: Украина потеряла на Донецком направлении до 60 военных

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что за 24 часа Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали на Донецком направлении до 60 солдат 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как подчеркнули в военном ведомстве, армия РФ успешно наступает. Вместе с этим в министерстве отметили, что Украина потеряла на Донецком направлении три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

Ранее в МО заявили, что на Краснолиманском направлении ВС России уничтожили более 40 украинских солдат. Возле Торского Донецкой Народной Республики артиллеристы РФ "разметали" 11-ю бригаду территориальной обороны ВСУ, добавили в Минобороны.