Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что за 24 часа Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали на Донецком направлении до 60 солдат 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Как подчеркнули в военном ведомстве, армия РФ успешно наступает. Вместе с этим в министерстве отметили, что Украина потеряла на Донецком направлении три боевые машины пехоты и семь автомобилей.
Ранее в МО заявили, что на Краснолиманском направлении ВС России уничтожили более 40 украинских солдат. Возле Торского Донецкой Народной Республики артиллеристы РФ "разметали" 11-ю бригаду территориальной обороны ВСУ, добавили в Минобороны.
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