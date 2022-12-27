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Минобороны РФ: Украина потеряла на Донецком направлении до 60 военных

Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что за 24 часа Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали на Донецком направлении до 60 солдат 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как подчеркнули в военном ведомстве, армия РФ успешно наступает. Вместе с этим в министерстве отметили, что Украина потеряла на Донецком направлении три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

Ранее в МО заявили, что на Краснолиманском направлении ВС России уничтожили более 40 украинских солдат. Возле Торского Донецкой Народной Республики артиллеристы РФ "разметали" 11-ю бригаду территориальной обороны ВСУ, добавили в Минобороны.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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