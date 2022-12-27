Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации атаковали на Купянском направлении солдат и технику ВСУ.
"Ликвидировано до 30 украинских военных", — подчеркнули в ведомстве.
При этом, по данным министерства, Украина из-за российских артиллеристов потеряла на Купянском направлении две бронированные машины и три автомобиля.
Ранее в МО сообщали о ситуации на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, ВС России уничтожили до 60 украинских военных 79-й десантно-штурмовой бригады.
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