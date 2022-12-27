В Сети появились кадры боя военных РФ с десантниками ВСУ под Херсоном

В Сети появилось видео одного из боёв российских воинов-дальневосточников с десантниками вооружённых сил Украины (ВСУ) под Херсоном, произошедшего в середине осени.

Подробный разбор публикует Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Отмечается, что группа десантников из 46-й аэромобильной бригады ВСУ, двигаясь вдоль линии соприкосновения, попала в огневую засаду, устроенную подразделением мотострелковой бригады ВС РФ.

Первое попадание гранатомёта пришлось по борту бронемашины, что вынудило её остановиться, а десант на броне и внутри — спешно рассредоточиться.

Бо́льшая часть боевиков бросилась бежать в лесополосу, остальные спрятались в траве и за бронемашиной.

После второго попадания из гранатомёта подразделение в засаде открыло по боевикам кинжальный огонь из стрелкового оружия.

В результате был уничтожен весь личный состав противника.

Как рассказал участник боя, из 16 убитых десантников ВСУ имели украинские документы лишь двое, остальные 14 являлись гражданами Польши.