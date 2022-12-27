В Сети появилось видео одного из боёв российских воинов-дальневосточников с десантниками вооружённых сил Украины (ВСУ) под Херсоном, произошедшего в середине осени.
Подробный разбор публикует Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".
Отмечается, что группа десантников из 46-й аэромобильной бригады ВСУ, двигаясь вдоль линии соприкосновения, попала в огневую засаду, устроенную подразделением мотострелковой бригады ВС РФ.
Первое попадание гранатомёта пришлось по борту бронемашины, что вынудило её остановиться, а десант на броне и внутри — спешно рассредоточиться.
Бо́льшая часть боевиков бросилась бежать в лесополосу, остальные спрятались в траве и за бронемашиной.
После второго попадания из гранатомёта подразделение в засаде открыло по боевикам кинжальный огонь из стрелкового оружия.
В результате был уничтожен весь личный состав противника.
Как рассказал участник боя, из 16 убитых десантников ВСУ имели украинские документы лишь двое, остальные 14 являлись гражданами Польши.
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