Попавший в плен к российским военным десантник вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал корреспонденту РИА Новости, какое обучение проходил в Британии.
По его словам, он пробыл там 20 дней, а программа тренировок были "лайтовой".
Готовили бойцов, как пехоту. Побегали двойками-тройками, один раз вывезли в лес, где имитировали оборону в окружении, затем на три дня вывезли в городские условия, где полазили по коллекторам, заметил пленный.
Он добавил, что десантники пару раз штурмовали здание, но до обороны так дело и не дошло.
Штурм при этом был неудачным, заключил пленный.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что подготовка украинских военных в Европе оказалась сомнительной.
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Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.