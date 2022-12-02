Пленный десантник ВСУ заявил, что обучался в Британии по "лайтовой" программе

Попавший в плен к российским военным десантник вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал корреспонденту РИА Новости, какое обучение проходил в Британии.

По его словам, он пробыл там 20 дней, а программа тренировок были "лайтовой".

Готовили бойцов, как пехоту. Побегали двойками-тройками, один раз вывезли в лес, где имитировали оборону в окружении, затем на три дня вывезли в городские условия, где полазили по коллекторам, заметил пленный.

Он добавил, что десантники пару раз штурмовали здание, но до обороны так дело и не дошло.

Штурм при этом был неудачным, заключил пленный.

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