Новейший танк Т-14 "Армата" ВС РФ вполне вероятно скоро получит боевое крещение в специальной военной операции. Российский военный эксперт Юрий Котенок оценил возможность отправки данных машин в зону боевых действий в интервью ФАН.
"Сегодня никто не может точно сказать, когда танки Т-14 "Армата" попадут на украинский фронт, это закрытая информация", — заявил военкор.
Он подтвердил прохождение танками обкатки на полигонах и не исключил появления машин в зоне спецоперации во второй половине зимы.
Котенок считает, что влияние "Арматы" на ход СВО вряд ли будет значительным. Причина заключается в том, что данных танков пока мало. Кроме того, их полная комплектация хай-тек обходится очень дорого. Поэтому на фронте эти машины могут оказаться без данного оборудования, вследствие чего у "Армат" боевые возможности будут ограниченными.
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