Баранец заявил о будущем сетецентрического танка Т-14 "Армата" ВС РФ

Танк Т-14 "Армата" армии России сможет осуществлять передачу данных другим боевым машинам. Об этом проинформировал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с KP.RU.

"Этот танк появится на поле боя не просто как боевая единица. Это будет сетецентрический танк. Потому что он будет наблюдать на поле боя за ситуацией и передавать на танки Т-90 или Т-72 и положение на поле боя, и те цели, которые эти танки должны уничтожить в первую очередь. "Армата" тоже будет стрелять. Мы получаем Т-14 уже не просто как боевое железо, которое обладает особенностями тактико-технических характеристик, но и танк-управленец", — сообщил эксперт.

Баранец отметил, что "Армата" будет оснащена двигателем мощностью до 1500 лошадиных сил и пушкой калибра 125 миллиметров. Также танк имеет современную динамическую защиту, которая способна противостоять противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) FGM-148 Javelin. Система может ликвидировать летящие к танку ракеты.

"Экипаж не пострадает. Может его только хорошенько тряхнет там", — сказал военный обозреватель.