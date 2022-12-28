Сотрудница сельсовета Херсонской области получила 15 лет тюрьмы за сотрудничество с Россией. Как сообщил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов, женщину Киеву выдали латвийские власти.
Лариса Котляр покинула регион при эвакуации вместе с российскими военными, но спустя время решила навестить дочь.
"Решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет", — рассказал Барбашов РИА Новости.
По его словам, чиновницу осудили настолько быстро, насколько это возможно. Котляр предстала перед судом за "госизмену". Барбашов добавил, что к таким людям у киевского режима отношение просто "зверское".
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