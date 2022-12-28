Латвия выдала Киеву чиновницу, которая сотрудничала с Россией: 15 лет тюрьмы за госизмену

Сотрудница сельсовета Херсонской области получила 15 лет тюрьмы за сотрудничество с Россией. Как сообщил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов, женщину Киеву выдали латвийские власти.

Лариса Котляр покинула регион при эвакуации вместе с российскими военными, но спустя время решила навестить дочь.

"Решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет", — рассказал Барбашов РИА Новости.

По его словам, чиновницу осудили настолько быстро, насколько это возможно. Котляр предстала перед судом за "госизмену". Барбашов добавил, что к таким людям у киевского режима отношение просто "зверское".