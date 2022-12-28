"Нацики будто бы обезумели": Монтян рассказала об ежедневных обстрелах Донецка

Последние недели Донецк под плотным обстрелом со стороны киевского режима за последние восемь лет. По словам политического аналитики Татьяны Монтян, "нацики будто бы обезумели" и в попытке деморализовать мирных граждан наносят удары "куда попало".

Как подчеркнула Монтян, в основном "долбят" по центру города, не выбирая цели.

"Нацики будто бы обезумели в последние недели, они сносят Донецк с лица земли каждый божий день, — пояснила аналитик "Украине.ру". — Укрепрайоны копали семь с половиной лет. … Поэтому придётся терпеть и ждать, пока эти укрепрайоны, ценой огромной крови и усилий, рано или поздно, конечно же, возьмут".

Как подчеркнула Монтян, мирные жители пытаются дождаться победы России "сцепив зубы" и сидя по домам. Однако из-за этого Донецк стал абсолютно пустынным, резюмировала аналитик.