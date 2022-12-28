Офицер Марочко: район Кременной для ВСУ — приоритетное направление для штурма

Киевский режим рассматривает район Кременной в ЛНР в качестве приоритетного направления для атак, следует из заявления представителя Народной милиции республики Андрея Марочко.

По его словам, возле населённого пункта Кременная находятся многочисленные хвойные леса, которые Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют использовать для маскировки оборудования.

"Украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает данное направление как приоритетное для штурма", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил офицер, боевики ВСУ могут попытаться организовать наступление в этой зоне боевых действий с северо-запада, запада и юго-запада от города.

Ранее Марочко сообщил, что Киев перебрасывает в район Кременной штурмовые группы, сформированные из обученных за рубежом украинских военных и иностранных наёмников.