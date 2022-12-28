Союзные войска продолжают атаки противника на Донецком фронте. В Марьинке идут ожесточённые бои, где ВС РФ пытаются выбить подразделения ВСУ из населённого пункта. Об этом проинформировало "Военное обозрение".
Армия России предпринимает атаки в сторону Невельского, Первомайского, Александрополя, Водяного, действуют со стороны Опытного. На Артёмовском направлении ВС РФ изменили тактику ведения боёв: сейчас военнослужащие наступают на Дылеевку и атакуют ВСУ у Подгороднего.
Идут активные боевые действия пол Соледаром. ВСУ пытались провести контратаку в направлении Стряповки. ВС РФ удержали позиции обороны в районе Краснопоповки, заодно пытаются выйти к Белогоровке.
Артиллерия активно работает на Луганском фронте. ВСУ нанесли удар по Токмаку, играющему важную роль в логистике ВС РФ на Запорожском направлении.
Ранее Влад Шлепченко проинформировал о начале подготовки ВС РФ к новой Великой Отечественной войне.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.