ВС РФ меняют тактику ведения боёв под Артёмовском и отбивают атаки ВСУ на Луганском направлении

Союзные войска продолжают атаки противника на Донецком фронте. В Марьинке идут ожесточённые бои, где ВС РФ пытаются выбить подразделения ВСУ из населённого пункта. Об этом проинформировало "Военное обозрение".

Армия России предпринимает атаки в сторону Невельского, Первомайского, Александрополя, Водяного, действуют со стороны Опытного. На Артёмовском направлении ВС РФ изменили тактику ведения боёв: сейчас военнослужащие наступают на Дылеевку и атакуют ВСУ у Подгороднего.

Идут активные боевые действия пол Соледаром. ВСУ пытались провести контратаку в направлении Стряповки. ВС РФ удержали позиции обороны в районе Краснопоповки, заодно пытаются выйти к Белогоровке.

Артиллерия активно работает на Луганском фронте. ВСУ нанесли удар по Токмаку, играющему важную роль в логистике ВС РФ на Запорожском направлении.

Ранее Влад Шлепченко проинформировал о начале подготовки ВС РФ к новой Великой Отечественной войне.