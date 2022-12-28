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Шлепченко заявил о начале подготовки России к новой Великой Отечественной войне

Силовые структуры

По итогам заседания коллегии Минобороны стало ясно, что руководство страны признаёт проблемы российской армии и хочет перестроить её. Тяжёлый ход СВО показал необходимость реформы ВС РФ. Корреспондент "Царьграда" Влад Шлепченко сделал анализ новшеств, которые были озвучены Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу, и пришёл к выводу, что страна возвращается к традиционным для Российской Империи и Советского Союза принципам военной организации.

Шлепченко заявил о начале подготовки России к новой Великой Отечественной войне

Первое изменение, которое должно произойти, — переход к дивизионной структуре и отказ от батальонно-тактических групп (БТГ). Последние имеют существенный недостаток: низкую устойчивость к потерям. Важность развёртывания дивизий подчёркивал и доктор военных наук Константин Сивков в беседе с обозревателем "Царьграда".

На коллегии также сообщили о важности роста численности армии. Планируется увеличить общее число военнослужащих до 1,5 млн человек, контрактников — до 695 тысяч. На фоне текущего конфликта усиливать будут сухопутные войска, которые критически важны для победы.

Также власти страны хотят улучшить авиацию, поскольку сейчас она не справляется с подавлением противовоздушной обороны противника, испытывает дефицит беспилотных летательных аппаратов, имеет проблемы со связью.

"Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищёнными каналами связи со штабами и командирами. Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотников, должна быть у каждого бойца. К этому надо идти, к этому нужно стремиться. Технически это можно реализовать в самое ближайшее время, практически уже сейчас. Прошу обратить на это особое внимание при доработке всего комплекса снаряжений и тактической экипировки личного состава," — заявил Владимир Путин.

Это говорит о наличии у РФ неограниченного запаса снарядов, отмечает корреспондент "Царьграда".

Российские власти заявили, что хотят создать два новых округа: Московский и Ленинградский. Шойгу утверждает, что это будет ответом блоку НАТО за включение в его состав Финляндии и Швеции. Разделение на округа восстанавливает советскую схему управления армией.

Трансформация ВС РФ является признаком подготовки России к выживанию в новом мире, считает корреспондент "Царьграда". Он полагает, что обращение к старому опыту военного строительства является оправданным при дополнении его новыми технологиями и методами ведения военных действий.

"Ценой провала станет установление нового ига, а наградой за успех — возвращение исторически русских земель. Притом не только тех, которые сейчас находятся под контролем так называемой Украины," — заключил эксперт.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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