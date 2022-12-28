Руководители Минобороны России, Сирии и Турции приняли участие в переговорах в Москве. Об этом рассказали представители военного ведомства нашей страны.
"Состоялись трёхсторонние переговоры", — подчеркнули в министерстве.
По данным МО, стороны обсудили сирийский и миграционный кризисы, противостояние радикальным группировкам на территории странны. Вместе с этим министры оценили диалог между государствами как конструктивный. Он необходим для стабилизации ситуации в регионе, добавили в Минобороны РФ.
Ранее журналисты Regnum назвали турецкие беспилотники Bayraktar ВСУ главным провалом этого года.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.