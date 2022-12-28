В Москве состоялись переговоры министров обороны России, Сирии и Турции

Руководители Минобороны России, Сирии и Турции приняли участие в переговорах в Москве. Об этом рассказали представители военного ведомства нашей страны.

"Состоялись трёхсторонние переговоры", — подчеркнули в министерстве.

По данным МО, стороны обсудили сирийский и миграционный кризисы, противостояние радикальным группировкам на территории странны. Вместе с этим министры оценили диалог между государствами как конструктивный. Он необходим для стабилизации ситуации в регионе, добавили в Минобороны РФ.

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