Regnum: турецкие беспилотники Bayraktar ВСУ стали главным провалом 2022 года

За год пользования ВСУ беспилотными летательными аппаратами можно сделать выводы об их эффективности. Турецкие БПЛА Bayraktar были разрекламированы боевыми действиями в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. После этого Киев приобрёл данные аппараты. Однако в ходе боёв в украинском небе "Байрактары" "не потянули".

"Возможно, именно эта реклама побудила украинское командование приобрести беспилотники Bayraktar для нужд своих ВВС и ВМС. В 2020–2021 годах, по различным оценкам, на Украину было поставлено от 50 до 70 беспилотников," — пишет Regnum.

Данные беспилотные летательные аппараты исчезли с радаров СМИ в первые же дни СВО.

Сообщается о потерях 15 БПЛА Bayraktar 28 декабря. Первые 11 машин были ликвидированы Вооружёнными силами России в период с января по июль этого года.

Командование ВСУ отказалось от применения данных дронов из Турции.