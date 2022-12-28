За год пользования ВСУ беспилотными летательными аппаратами можно сделать выводы об их эффективности. Турецкие БПЛА Bayraktar были разрекламированы боевыми действиями в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. После этого Киев приобрёл данные аппараты. Однако в ходе боёв в украинском небе "Байрактары" "не потянули".
"Возможно, именно эта реклама побудила украинское командование приобрести беспилотники Bayraktar для нужд своих ВВС и ВМС. В 2020–2021 годах, по различным оценкам, на Украину было поставлено от 50 до 70 беспилотников," — пишет Regnum.
Данные беспилотные летательные аппараты исчезли с радаров СМИ в первые же дни СВО.
Сообщается о потерях 15 БПЛА Bayraktar 28 декабря. Первые 11 машин были ликвидированы Вооружёнными силами России в период с января по июль этого года.
Командование ВСУ отказалось от применения данных дронов из Турции.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.