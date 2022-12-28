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Regnum: турецкие беспилотники Bayraktar ВСУ стали главным провалом 2022 года

Силовые структуры

За год пользования ВСУ беспилотными летательными аппаратами можно сделать выводы об их эффективности. Турецкие БПЛА Bayraktar были разрекламированы боевыми действиями в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. После этого Киев приобрёл данные аппараты. Однако в ходе боёв в украинском небе "Байрактары" "не потянули".

Regnum: турецкие беспилотники Bayraktar ВСУ стали главным провалом 2022 года

"Возможно, именно эта реклама побудила украинское командование приобрести беспилотники Bayraktar для нужд своих ВВС и ВМС. В 2020–2021 годах, по различным оценкам, на Украину было поставлено от 50 до 70 беспилотников," — пишет Regnum.

Данные беспилотные летательные аппараты исчезли с радаров СМИ в первые же дни СВО.

Сообщается о потерях 15 БПЛА Bayraktar 28 декабря. Первые 11 машин были ликвидированы Вооружёнными силами России в период с января по июль этого года.

Командование ВСУ отказалось от применения данных дронов из Турции.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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