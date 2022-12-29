Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) хотели заставить захваченных российских бойцов дать ложные показания в отношении депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена танкист армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Филип.
СБУшники довольно часто задавали одни и те же вопросы, заметил боец.
По его словам, они показывали фотографии Делимханова и давали текст, который требовали выучить наизусть, а затем на камеру рассказать, что депутат был замечен в Мариуполе.
Кроме того, сотрудники СБУ требовали письменно подтвердить, что Делимханов находился в Мариуполе в сопровождении многочисленной охраны, заключил бывший пленный.
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