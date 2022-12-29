Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога

В четверг, 29 декабря почти по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает издание RT.

По информации портала, звучит сирена воздушной тревоги в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской и Херсонской областей.

Вечером 28 декабря сообщалось об атаке "Гераней" по Украине. Вылетело порядка 30 беспилотников, курс был с юга на север.