В четверг, 29 декабря почти по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает издание RT.
По информации портала, звучит сирена воздушной тревоги в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской и Херсонской областей.
Вечером 28 декабря сообщалось об атаке "Гераней" по Украине. Вылетело порядка 30 беспилотников, курс был с юга на север.
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