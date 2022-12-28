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Лавров: Сотни американских военнослужащих находятся на Украине

Силовые структуры

Сотни военнослужащих армии США находятся на Украине.

Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Также он отметил, что американцы по дипломатическим каналам объяснили российским коллегам, что не планируют отправлять специалистов из Пентагона на Украину для управления системами ЗРК Рatriot.

Лавров подчеркнул, что Вашингтон в контактах с Москвой заявил, что США не желают и не будут напрямую воевать с Россией.

Также министр отметил, что территории четырёх вошедших в состав Россию регионов должны быть освобождены.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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