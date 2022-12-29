ВСУ пытаются выполнить приказ командования о взятии Кременной до Нового года

Российские войска выстроили в районе населённых пунктов Торское и Терны мощную линию обороны, поэтому боевики ВСУ не могут продвинуться в Кременную. Однако командование украинской армии продолжает отдавать приказы о взятии города. Более того, в Киеве требуют, чтобы Кременная перешла под контроль ВСУ до наступления Нового года.

На этом фоне СМИ Незалежной уже несколько раз сообщали о том, что украинские войска якобы вошли в город. Эта информация была опровержена киевском губернатором в Луганской области Сергеем Гайдаем.

Противник пытается выполнить приказ командования и продолжает атаковать Кременную со стороны Макеевки и Краснопоповки. Однако боевики ВСУ отходят на исходные позиции после ответного огня российской армии, сообщает "Военное обозрение".